اعتقالات بالضفة والقدس والاحتلال يجرف مشتلا زراعيا ببيت لحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاقتحامات والمداهمات الليلية لمناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما جرفت سلطات الاحتلال صباح اليوم الخميس، مشتلا زراعيا في محافظة بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس، ثلاثة شبان من بلدة شويكة قضاء طولكرم.

وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت: أمير أبو حيش، وسليم السليم وشقيقه وجدي، بعد أن داهمت منازل ذويهم في حي الظهرة في الضاحية.

وخلال المداهمات والاقتحامات، أطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع باتجاه عشرات الشبان خلال مواجهات جرت فجرا بمحاذاة جدار الضم العنصري غرب بلدة زيتا شمال طولكرم، في الوقت الذي كثفت فيه من تواجدها في المنطقة وشرعت بإغلاق الثغرات الموجودة على الجدار.

وفي القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل ثلاثة شبان في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأفاد نادي الأسير، بأن عناصر شرطة الاحتلال اعتقلوا الشبان الثلاثة، بعد الاعتداء عليهم بوحشية قبل موعد الإفطار في حي عقبة الخالدية في القدس المحتلة.

Advertisements

في محافظ بيت لحم، اعتقلت قوات اعتقلت الشاب سفيان محمد عجاج، بعد أن داهمت منزله في منطقة جبل الموالح وفتشته.

واقتحمت القوات أيضا مناطق الدوحة ورفيديا والعبيات في المدينة، دون أن يبلغ عن اعتقالات بين صفوف المواطنين.

إلى ذلك، جرفت قوات الاحتلال في ساعات الصباح أرضية مشتل زراعي في قرية جورة الشمعة.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ا، بأن قوات الاحتلال جرفت أرضية مشتل زراعي يعود للمواطن محمود أحمد أبو حماد من قرية وادي النيص، بحجة عدم الترخيص.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم عدد آخر من المنازل والبركسات في مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.