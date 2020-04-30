رمضان وكورونا: فرصة مثالية لترك التدخين... فما أهمّ الخطوات؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يمثّل العزل الصّحي الذي فرضته معظم الدّول حول العالم للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجدّ، فرصةً للمدخّنين للإقلاع عن التّدخين، خاصّةً مع حلول شهر رمضان وقضائه في المنزل، وفي ظلّ تأثير الفيروس على المدخّنين بشكل أكبر.
وقد نبهت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) إلى أن التدخين بكافة أشكاله، وبينها الإلكتروني، قد يزيد خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي الناتج عن الفيروس، ويضاعف شدته، نظرا لارتباطه الوثيق بأمراض الربو والانسداد الرئوي المزمن والشريان التاجي، وجميعها أمراض تضعف الاستجابة المناعية والقدرة على الصمود أمام تداعيات هجوم الفيروس.
لذا، فإن كنتم تفكّرون في الإقلاع عن التّدخين، فقد تكون هذه فرصتكم الذّهبيّة للإقلاع عنه نهائيًّا.
ما هي أهمّ الخطوات للإقلاع عن التّدخين؟
أوّلًا، الابتعاد عن جميع الظروف والمؤثرات الشرطية التي ارتبطت بالرغبة في التدخين لديه، مثل مقابلة الأصدقاء أو ضغطهم عليه ودعواتهم للتدخين. ويحقق الحجر الصحي الابتعاد عن هذه المؤثرات؛
ثانيًا، تنظيف المنزل من آثار للتدخين، عبر إزالة علب وأعقاب السجائر، وإزالة منافض السجائر من المنزل، إضافةً إلى غسل ملابس المدخن وأغطية الفراش التي قد تحمل رائحة السجائر، وقد تثير المدخن للعودة إلى التدخين، وقد يفيد أيضًا أن يتمّ تعطير المنزل والمفروشات برواح طيبة كبديل لرائحة السجائر؛
ثالثًا، توفير البدائل للسيجارة: من المهم توفير بعض المشروبات أو الوجبات الخفيفة أو الفاكهة أثناء ساعات الإفطار، للإلهاء عن التدخين؛
رابعًا، من الممكن أيضًا الانضمام إلى مجموعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمساعدة على ترك التّدخين.
ومن الواضح أنّ الأمر ليس سهلًا، وقد تحفّز ساعات الصيام الطويل المدخّن على الرغبة بالتدخين، إلّا أنّ هذه الرغبة لا تستغرق أكثر من عشرة دقائق، وثمّة العديد من الطّرق الّتي يمكن تخطّيها من خلال وفق نصائح الأطباء، وأهمّها:
- جرب بدائل النيكوتين، الموصوف طبيا، كالبخاخ أو اللصقات أو العلكة أو أقراص الاستحلاب؛
- من الممكن استبدال السجائر بقطعة شوكولاتة كمكافأة بديلة عن السيجارة، والأهمّ هو تجنّب المثيرات، مثل شرب القهوة إن كانت مرتبطة بالتدخين؛
- من المهم القياكم بأنشطة بدنية،حتى لو كان هذ النشاط مجرد صعود ونزول السلالم، أو القيام بنزهة صغيرة للمشي أو الهرولة، إذ سيساعد هذا النشاط على صرف الانتباه عن الرغبة في التدخين ويقلل شدتها؛
- من الممكن تجاوز الرغبة بالتدخين من خلال مضغ شيء حلو المذاق، كالعلكة الخالية من السكر أو الحلوى، أو قضم الجزر النيّئ أو تناول قليل من المكسرات أو بذور دوار الشمس؛
- إلهاء النفس بمجادثة مرحة مع أحد الأصدقاء أو أحد أفراد العائلة أو بممارسة الاسترخاء؛
- الاستحمام أو القيام بنشاط بدني لتشتيت التفكير عن الرغبة بالتدخين.
كانت هذه تفاصيل خبر رمضان وكورونا: فرصة مثالية لترك التدخين... فما أهمّ الخطوات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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