ترامب يستأنف رحلاته الجوية داخل الولايات المتحدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء أنه سيستأنف الأسبوع المقبل رحلاته الجوية داخل الولايات المتحدة، مؤكدا أنه ينتظر بفارغ الصبر عقد مهرجانات انتخابية "جنونية" في أسرع وقت ممكن.

وقال ترامب لصحافيين إنه "سعيد" بالتوجه إلى ولاية أريزونا الأسبوع المقبل، في أول رحلة له داخل الولايات المتحدة منذ انتشار فيروس كورونا المستجد البلاد.

وستخصص رحلته إلى هذه الولاية الواقعة في الغرب الأميركي لإنعاش البلاد التي تضرر اقتصادها بشدة بسبب انتشار وباء كوفيد-19. وقال ترامب من البيت الأبيض إنه لم يعقد أي تجمع انتخابي "لأنه من المبكر جدا" تنظيم نشاطات في ملاعب ممتلئة.

لكن مرشح الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن يأمل في عقد تجمعات "في مستقبل ليس بعيدا"، وقال إنه "آمل أن نتمكن من عقد تجمعاتنا السابقة التي تضم 25 ألف شخص ونتصرف بجنون لأننا نحب بلدنا"، موضحا أنه لا يستطيع تصور تجمعات ثلاثة أرباع المقاعد فيها خالية.

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وأكد ترامب أنه "لن يكون هذ المشهد جميل"، وتابع أنه سيتوجه "قريبا جدا" إلى ولاية أوهايو، الأساسية في الاقتراع الرئاسي الذي سيجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وخلال اجتماع مع مسؤولي القطاع الصناعي الأميركي، عبر الرئيس الأميركي عن تفاؤله مشددا على أن أول اقتصاد في العالم سيخرج بسرعة من هذه الأزمة.

وأضاف أنه يتوقع أن تضعف خطورة الفيروس تلقائيا، مؤكدا أن الولايات المتحدة مجهزة لإخماد "الجمر" المتبقي.

وأكد ترامب بشأن فيروس كورونا المستجد "أريد العودة إلى اقتصاد يعمل بكامل طاقته مع أو بدون لقاح، لكننا سننتظر بالتأكيد رحيله وسيرحل"، مضيفا أنه "سيرحل، سيذهب، سيتم القضاء عليه"، بدون أن يوضح كيف.