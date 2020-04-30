أميركا: وقف تمويل "أبحاث الخفافيش" بالصين وتحذيرات من وباء جديد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت الحكومة الأميركية بشكل مفاجئ، قبل أيام معدودة، وقف تمويل مشروع بحث بملايين الدولارات في الصين، يهدف إلى البحث عن الفيروسات التاجية في الخفافيش.

ووفقا لعالم أميركي بارز، فإن القرار قد يحجب معلومات مهمة عن هذه الأنواع من الفيروسات، وربما يمهد الطريق أمام وباء جديد في المستقبل.

وأرسلت مؤسسة أميركية غير ربحية تعرف باسم "إيكوهيلث أليانس"، فرقا بحثية إلى الصين لصيد الخفافيش وجمع عينات من دمها ولعابها وفضلاتها، والعمل على إنتاج لقاحات وعلاجات للفيروسات المكتشفة بها.

ونجح المشروع بالفعل في اكتشاف المئات من الفيروسات التاجية، من بينها فيروسات شديدة الشبه بفيروس كورونا المستجد الذي سبب وباء عالميا.

وأبلغت المعاهد الصحية الوطنية في الولايات المتحدة، في 25 من نيسان/ أبريل الجاري، والتي كانت الجهة المانحة للمشروع، مؤسسة "إيكوهيلث أليانس" أن التمويل قد توقف، وفقا لموقع الإذاعة الوطنية العامة في الولايات المتحدة.

وفي 17 نيسان/ أبريل، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب إنه أعطى تعليماته للتحقق مما إذا كان هناك أي تمويل أميركي مخصص لمعهد ووهان للفيروسات، الذي تشك الولايات المتحدة بأن فيروس كورونا المستجد قد "فر" منه.

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وقال رئيس مؤسسة "إيكوهيلث أليانس"، بيتر داسزاك، إن الولايات المتحدة كان عليها التعاون مع السلطات الصينية لإجراء أبحاثها، في تفسير على ما يبدو لدعم أميركي بملايين الدولارات لجهات علمية صينية من بينها المعمل المذكور.

وتحدث داسزاك عن الإنجازات التي تحققت بفضل المشروع، بقوله إن "الفريق والمتعاونون معه جمعوا في معهد ووهان للفيروسات حوالي 15 ألف عينة من الخفافيش. وحددوا بالفعل حوالي 400 فيروس تاجي جديد تماما. 50 من هذه الفيروسات تسببت في تفشي متلازمة الجهاز التنفسي الحادة (سارس) عام 2002، والآن جائحة (كوفيد 19)".كما تمكن الباحثون من إثبات أن بعضا من فيروسات الخفافيش التاجية التي اكتشفوها، قادرة على إصابة خلايا بشرية في المعامل، وفقا لداسزاك.

وأضاف داسزاك أن "الفريق اختبر عينات دماء لصينيين يعيشون قرب كهوف الخفافيش، ووجدوا دليلا على أن الفيروسات التاجية انتقلت من هذه الحيوانات إلى البشر لبعض الوقت...أظهر عملنا أن ما بين مليون و7 ملايين شخص يتعرضون سنويا في المناطق الريفية في الصين وجنوب شرق آسيا لهذه الفيروسات، هذا يمنحنا نظرة مستقبلية إلى ما يمكن أن يحدث".

بدوره يرى داسزاك أن انتشار "نظريات المؤامرة" والاتهامات التي لاحقت الصين بشأن نشر الفيروس عالميا، كانت وراء القرار الأميركي بوقف تمويل المشروع، مضيفا أن "مع انتهاء التمويل لن نتمكن من القيام بهذا العمل. لن يستمر العمل الميداني".

وحذر داسزاك من أنه "بمجرد أن ينتهي وباء كورونا، نعرف مئات الفيروسات التاجية الأخرى التي وجدنا أدلة عليها في الصين تنتظر الظهور. لن نتمكن الآن من معرفة خطر ذلك، الأمر الذي يعرضنا لخطر الوباء التالي".

وختم داسزاك بقوله إن "الفيروسات المكتشفة في المجمدات في الصين. كانت لدينا إمكانية الوصول لها بينما نتعاون معهم للحصول على التسلسل الجيني للفيروسات من العينات، لكن من بدون التمويل لن نتمكن من الحصول على ذلك".