تجمع المشجعين سيتسبب بإلغاء مباريات الدوري الإنجليزي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس قسم الشرطة البريطانية الخاصة بتنظيم مباريات كرة القدم، مارك روبرتس، إن أي تجمع مشجعين مستقبلا سيكون سببا في إلغاء كرة القدم ببريطانيا.
وكشف روبرتس في مقابلة مع "سكاي الإنجليزية" بأن عددا من الأندية لا ترغب باللعب في ملاعب محايدة، وهو المقترح التي تعمل عليه المنظمات الخاصة بكرة القدم في إنجلترا.
وأكد انه سيكون من الصعب إجراء جميع المباريات المتبقية على ملاعب الفرق، ولذلك من المفترض أن تقام المواجهات في أماكن محايدة.
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