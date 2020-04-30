ليبيا تتصدر اجتماعا لمجلس الأمن الروسي

الخميس 30 أبريل 2020

تصدر الوضع في ليبيا وتداعيات فيروس كورونا اجتماعا عقده الرئيس فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن الروسي.



ونقل الإعلام الروسي تصريحات للمتحدث باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف، قال فيها: بوتين ناقش يوم أمس، مع أعضاء مجلس الأمن مكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد، إلى جانب قضايا محلية وإقليمية "بما في ذلك الوضع في ليبيا"، وفقا للعين.

وجرى خلال الاجتماع -وفق بيسكوف- تبادل شامل لوجهات النظر حول التقدم في مكافحة الوباء العالمي، الذي أصاب حتى اليوم 99 ألفاً و399 شخصا في روسيا بينهم 972 وفاة.

وفي سياق القضايا الدولية، لفت المتحدث الرئاسي إلى أنه "تم التطرق إلى الوضع الراهن في النزاعات الإقليمية الأكثر إلحاحا، خاصة في ليبيا".

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وحضر الاجتماع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وأعضاء من البرلمان، ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف، ومسؤولون آخرون، بينهم وزير الخارجية سيرجي لافروف.

وأمس الأربعاء، جرى اتصال هاتفي بين عبدالهادي الحويج، وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي، وميخائيل بوقدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الأفريقية.

وخلال الاتصال أكد الحويج أن على المجتمع الدولي دعم خيارات الشعب الليبي، وسحب الاعتراف بما يسمى حكومة الوفاق غير الدستورية وغير المعتمدة ومنتهية الصلاحية.

وقبل يومين، أعلن الكرملين أن روسيا لا تزال على اتصال مع الأطراف الليبية، مؤكدا أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام هو من خلال الاتصالات السياسية والدبلوماسية.

موقف روسي جاء غداة إعلان القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر قبول القيادة العامة تفويض الشعب لتولي قيادة البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات الذي تم توقيعه عام 2015.