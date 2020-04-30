شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكي الياباني يرتفع 1.69% عند الفتح والان مع التفاصيل

الخميس 30 أبريل 2020 ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية، الخميس.

وزاد نيكي 1.69% إلى 20105.68 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.48% ليسجل 1470.57 نقطة. Advertisements وارتفعت الأسهم الأمريكية والأوروبية، الأربعاء، بفضل الآمال في توقعات لعقار فعال لعلاج فيروس كورونا "كوفيد-19" وتدعمت المعنويات العالمية بعد قول جلياد ساينسز الأمريكية لصناعة الدواء "إن عقارها التجريبي المضاد للفيروس رمدسيفير ساعد على تحسن الأعراض في مرضى فيروس كورونا "كوفيد- 19" الذين تلقوا العقار مبكرا". وأبقى صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الأربعاء، أسعار الفائدة قريبة من الصفر، وجددوا تعهدهم ببذل ما يلزم لدعم الاقتصاد.

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