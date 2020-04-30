الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى الفلبين ونيبال

الخميس 30 أبريل 2020

أرسلت دولة الإمارات أمس طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى الفلبين لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية عبر تعزيز جهودهم في احتواء الفيروس.



وقال حمد سعيد حمد عبيد الزعابي سفير الدولة لدى الفلبين: «تؤكد دولة الإمارات من خلال تقديم المساعدات الطبية التزامها بمد يد العون للفلبين التي يجمعنا بها علاقة شراكة عميقة ونأمل في أن يمكنها هذا الدعم من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لانتشار فيروس (كوفيد 19)».

وأضاف «أن دولة الإمارات تعبر عن تضامنها مع جميع الدول التي تعمل على احتواء ومواجهة وباء (كوفيد 19)».

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نيبال

كما أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى نيبال، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سعيد حمدان النقبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى نيبال: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بمساعدة جميع البلدان التي تواجه جائحة «كوفيد 19»، إنه التزام تتعامل معه الدولة بأقصى قدر من المسؤولية والجدية، وهي على يقين بأنه من خلال التعاون فقط يمكننا أن نخرج من هذه الأزمة».

وأضاف: «إن مساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة لنيبال ستمكن العاملين في الخطوط الأمامية من أداء واجباتهم بهدف الحد بشكل كبير من انتشار «كوفيد 19».

والجدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت أكثر من 334 طناً من المساعدات إلى أكثر من 32 دولة، استفاد منها ما يقارب من 334 ألفاً من المهنيين الطبيين.