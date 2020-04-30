لجنة برلمانية تستغرب من استبعادها عن ملفات من صميم عملها وواجباتها

استغربت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، الخميس، من استبعادها عن ملفات من صميم عملها وواجباتها، فيما اعربت عن املها من رئاسة المجلس إيلاء الاهتمام عبر تقديم الدعم والإسناد.
وقالت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نتابع بإستغراب إجراءات رئاسة مجلس النواب باستبعاد اللجنة عن ملفات عمل هي من صميم واجباتها ومهامها"، مبينة انه "بحسب تصويت مجلس النواب في جلسته ( ٨ في ١٥/ ١٠ /٢٠١٨ ) إذ سبق وأن لم تُدْعَ اللجنة إلى مشاركة لجان المالية والاقتصاد والنفط والطاقة التي أجتمعت مع الحكومة بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها لمعالجة الوضع الاقتصادي المنهار".
واضافت "مما يؤسف عليه، اليوم نلاحظ كذلك إبعاد اللجنة عن مهمة دراسة المنهاج الوزاري الذي أرسله المكلَّف برئاسة مجلس الوزراء"، موضحة ان "لجنتنا كانت قد حظيت بتصويت مجلس النواب الموقر وهي أحدى القرارات الإيجابية التي تحسب لهذه الدورة البرلمانية عبر تشكيل لجنة متخصصة في مراقبة الحكومة ومتابعة مدى التزامها في تنفيذ المنهاج الوزاري الذي صوت عليه المجلس، فضلا على مهمة التخطيط الاستراتيجي وما يمثله من مراجعة خطط الدولة واستراتيجياتها ومدى تحقيقها أهدافها".
واكدت ان "اللجنة تضم نخبة من الكفاءات والخبرات البرلمانية والتنفيذية والأكاديمية"، معربة عن املها من "رئاسة المجلس إيلاء لجنتنا الاهتمام عبر تقديم الدعم والإسناد وبما يمكنها من القيام بدورها والذي سينعكس قطعا بالايجاب على عمل البرلمان برمته".
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