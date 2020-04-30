مسجدي يوضح حقيقة التصريح المنسوب له حول فتح المطارات العراقية

علق سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد إيرج مسجدي، على التصريحات المنسوبة له بشأن فتح المطارات العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن مسجدي قوله حول تلك التصريحات بأنها "فبركة وكذب".

وأضاف مسجدي، في تغريدة على حسابه الخاص في تويتر، "ما نقل عن لساني أنه يجب إعادة فتح المطارات العراقية هو فبركة وكذب".

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وتابع "أعرب عن أملي في أن يختفي فيروس كورونا من المجتمع البشري بأقرب وقت".

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".