النفط نحو الصعود بفضل امال علاج كورونا

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي في وقت مساء الاربعاء أن مخزونات النفط زادت بمقدار 10 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في لتصل إلى 510 ملايين برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 10.6 مليون برميل.

كما انعشت أسعار النفط عندما قالت شركة أمريكية انها طورت عقارا فعالا لعلاج فيروس كورونا، الذي فتك بالاقتصاد العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف تسليم شهر حزيران الذي ينتهي اليوم الخميس بنسبة 15.47% إلى 17.39 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تموز بنسبة 5.25% إلى 25.52 دولار للبرميل، .

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وأغلق الخامان تعاملات أمس على ارتفاع ملحوظ، حيث سجل الخام الأمريكي عند التسوية 15.06 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 22%، أما خام "برنت" فقد أنهى التعاملات على زيادة بنسبة 10.2% عند 22.54 دولار للبرميل.

كذلك لقيت أسعار الذهب الأسود دعما من النرويج، التي قالت إنها ستقلص إنتاجها اعتبارا من حزيران الى كانون الاول من العام الجاري.

ووفقا لوزارة الطاقة النرويجية فإنها ستقلص الإنتاج بواقع 250 ألف برميل يوميا في حزيران وبنحو 134 ألف برميل يوميا في النصف الثاني من 2020.

وستبدأ دول مجموعة "أوبك+" يوم غد الجمعة بتطبيق تخفيضات الإنتاج بموجب اتفاق أبرم في 12 نيسان الجاري، وستخفض المجموعة إنتاجها في شهري مايو ويونيو بنحو 10 ملايين برميل يوميا، على أن تقوم دول من خارج المجموعة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والنرويج، بخفض إضافي بنحو 4 ملايين برميل يوميا.