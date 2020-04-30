ألمانيا تحظر جماعة حزب الله وتصنفها 'منظمة إرهابية'

قالت وزارة الداخلية الألمانية، الخميس، إنها حظرت جماعة حزب الله اللبناني المدعومة من إيران على أراضيها، وصنفتها بأنها "منظمة إرهابية".
ونفذت الشرطة مداهمات في الصباح الباكر في ألمانيا؛ لاعتقال أشخاص يشتبه بكونهم أعضاء في الجماعة. ويعتقد مسؤولون أمنيون أن ما يصل إلى 1050 شخصا في ألمانيا أعضاء في ما وصفوه "جناح متطرف" بحزب الله.
وقال متحدث باسم الوزارة على "تويتر": "حظر وزير الداخلية هورست زيهوفر جماعة حزب الله الإرهابية الشيعية في ألمانيا".
وكانت ألمانيا في السابق تفرق بين الذراع السياسية للجماعة وبين وحداتها العسكرية التي تقاتل إلى جانب جيش النظام السوري.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وبعد نفي الحكومة الألمانية شائعات تحدثت عن حظر حزب الله، ذكرت شبكة "دويتشه فيله" أنه "إذا ما تم الحظر فعلا، فإن الكثير من أنشطة حزب الله ستصبح غير قانونية في ألمانيا، ولن يسمح برفع علمه. وليس مستبعدا أن يؤسس الحزب منظمة جديدة باسم آخر، لكنه سيفقد الكثير من زخمه الجماهيري وماركتها الدعائية".
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