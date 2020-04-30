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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تحبط مخططات إرهابية في رابع أكبر مدنها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت السلطات الروسية، الأربعاء، إحباط مخططات إرهابية خلال عملية أمنية في مدينة إيكاترينبورج.
ونفذت عناصر المخابرات الروسية عملية مداهمة في المدينة التي تقع على سفح جبال الأورال، ما أسفر عن تحييد 3 مسلحين، بحسب وسائل إعلام محلية.
كما عثرت في موقع المداهمة على متفجرات بدائية الصنع وأسلحة، فيما لم تفد السلطات بمزيد من التفاصيل حول العملية.
وتعد مدينة ايكاتنبيرج رابع أكبر المدن الروسية، ومركز إنتاج الحديد، وتشتهر بالفنون وواحدة من المراكز الرياضية الكبرى في البلاد.
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