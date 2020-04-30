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روسيا تحبط مخططات إرهابية في رابع أكبر مدنها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

روسيا تحبط مخططات إرهابية في رابع أكبر مدنها

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الروسية، الأربعاء، إحباط مخططات إرهابية خلال عملية أمنية في مدينة إيكاترينبورج.

 

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ونفذت عناصر المخابرات الروسية عملية مداهمة في المدينة التي تقع على سفح جبال الأورال، ما أسفر عن تحييد 3 مسلحين، بحسب وسائل إعلام محلية.

 

كما عثرت في موقع المداهمة على متفجرات بدائية الصنع وأسلحة، فيما لم تفد السلطات بمزيد من التفاصيل حول العملية.

 

وتعد مدينة ايكاتنبيرج رابع أكبر المدن الروسية، ومركز إنتاج الحديد، وتشتهر بالفنون وواحدة من المراكز الكبرى في البلاد.

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