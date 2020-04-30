شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ٣٣٤ طناً مساعدات الإمارات الطبية لـ ٣٢ دولة حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لغت مساعدات الإمارات من الامدادات الطبية لإغاثة الدول في مواجهة انتشار وباء «كورونا» أكثر من 334 طناً استفادات منها 32 دولة، تلبي احتياجات نحو 334 ألفاً من المهنيين الطبيين.



وأرسلت الإمارات أمس طائرتي مساعدات على متنهما ١٤ طناً من الإمدادات الطبية إلى كل من الفلبين ونيبال لدعمهما في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وسيستفيد منها أكثر من ١٤ ألف شخص من الكوادر الطبية العاملة في مجال الرعاية الصحية في كلا البلدين، وخصوصاً العاملين في مكافحة انتشار الوباء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ٣٣٤ طناً مساعدات الإمارات الطبية لـ ٣٢ دولة حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.