شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجل 4 إصابات إضافية بفيروس كورونا ولا وفيات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت الصين اليوم الخميس تسجيل 4 إصابات إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

Advertisements ونقلت صحيفة الشعب اليومية عن السلطات الصحية الصينية أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال هذه الفترة. وأضافت أن حالات الإصابة الأحدث جميعها لوافدين. وبذلك ترتفع حصيلة إصابات كورونا في الصين إلى 82862 حالة ، وظل عدد الوفيات عند 4633 .

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