شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوريا الجنوبية.. صفر إصابة جديدة بكورونا لأول مرة منذ ذروة فبراير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية لم تسجل اليوم الخميس أي إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا وذلك للمرة الأولى منذ أن بلغ التفشي لديها ذروته في 29 من فبراير .



وأعلنت المراكز الكورية رصد أربع حالات جديدة جميعها لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10765.

وزاد عدد الوفيات إلى 247 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

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