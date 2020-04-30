شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران تسجل إجمالي 5957 وفاة و93657 إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 سجلت إيران 5957 وفاة حتى الآن بفيروس كورونا، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

Advertisements كما بلغ عدد الإصابات الإجمالية بالفيروس 93 ألفا و657 إصابة. وأفادت البيانات بتعافي 73 ألفا و791 شخصا بشكل إجمالي من الإصابة بمرض كوفيد 19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد. ومضى عشرة أسابيع على تسجيل أول حالة إصابة في إيران.

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