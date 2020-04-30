شكرا لقرائتكم فيديو يوثق لحظة نقل أول متوفى بكورونا في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشر ناشطون يمنيون فيديو يوثق نقل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في عدن. وبدا في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل، الخميس، مجموعة من الناس ينقلون المتوفى في سيارة إسعاف، دون أبسط قواعد الحماية أو الوقاية من الفيروس الذي اجتاح العالم.

وكان وزير الصحة اليمني، ناصر باعوم، أكد خلال حديث لقناة اليمن التلفزيونية، فجر الخميس تسجيل أول حالتي وفاة بالفيروس في البلاد.

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ويوم الأربعاء أعلنت السلطات الصحية رصد خمس إصابات في عدن، وذلك بعدما نبهت الأمم المتحدة من احتمال انتشار الفيروس دون رصده في بلد يواجه فيه الملايين ضعف الرعاية الطبية.

يشار إلى أن منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليزا غراندي، كان قد أعربت في العاشر من أبريل عن أسفها إثر تسجيل أول إصابة في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت شرق اليمن.

وحذّرت المسؤولة الأممية في حينه من أن كورونا قد يكون "أحد أكبر التهديدات التي واجهت اليمن خلال الـ100 عام الأخيرة".

وأضافت: "بعد خمس سنوات من الحرب، أصبح لدى الناس في كافة أنحاء البلاد أدنى مستويات المناعة، وأعلى مستويات الضعف الحاد في المقاومة على مستوى العالم"، مشيرةً إلى أن "ما يواجه اليمن مخيف.. وأنه من المرجح أن يصاب عدد أكبر من الأشخاص بالعدوى أكثر من أي مكان آخر".