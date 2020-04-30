الهند تسجل 67 حالة وفاة وأكثر من 1700 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ​الهند​ 67 حالة وفاة وأكثر من 1700 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال لـ24 ساعة. وكانت بداية ظهور فيروس كورونا المستجد في ​الصين​، في نهاية كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 82 ألف إصابة، حتى تجاوزتها ​الولايات المتحدة الأميركية​، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5000 حالة وفاة، تليها ​إيطاليا​، في المرتبة الثانية بأكثر من 110 ألف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة بهذا الفيروس الذي انتشر بسرعة.

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