"نيويورك تايمز": العثور على جثث متحللة بمنطقة بروكلين الاميركية

كشفت وسائل إعلام أميركية، عن كارثة إنسانية لا توصف في منطقة بروكلين الواقعة في مدينة ​نيويورك​ الأميركية.

وذكرت صحيفة "​نيويورك تايمز​" الأميركية أن سكان منطقة بروكلين لاحظوا في الأيام القليلة الماضية انبعاث روائح كريهة في المنطقة، ما استدعى قيام بعض السكان بطلب السلطات المحلية وتسجيل شكاوى وتبليغات، مشيرة الى أن "هذا الأمر دفع السلطات للتحرك وعثرت ​الشرطة​ على مصدر الرائحة التي تبين أنها تفوح من شاحنات في داخلها عشرات الجثث المتحللة حيث قامت السلطات ببدء التحقيقات لمعرفة مصدر الجثث واحتمال أن تكون مصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد".

وبحسب الصحيفة، فإن ​الشاحنات​ المجهزة ببرادات كانت مركونة في منطقة سكنية في بروكلين وقد تم وضع جثث الموتى المصابين بفيروس كورونا على أن يأتي دورها في عملية الحرق في إحدى ​المحارق​، لكن بعد مرور أيام عديدة تحللت الجثث في البرادات وأدت إلى انتشار الروائح الكريهة في المنطقة.

وشدد صحافيون على إن ​المستشفيات​ والمقابر ومحارق الجثث في نيويورك شهدت ضغطا كبيرا في الأسابيع الأخيرة.