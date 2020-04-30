تسجيل 1478 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المانيا

أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، تسجيل 1478 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 159119 إصابة.
ووفقا للإحصاء، فقد ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6288 بزيادة 173 مقارنة معه أمس الأربعاء.
يذكر أن ألمانيا مددت قرار تحذير السفر لغرض الرحلات السياحية حول العالم لفترة إضافية حتى 14 حزيران القادم. وكانت الحكومة الفيدرالية في المانيا قد لفتت إلى أنه حتى هذا التاريخ سيتم إعادة تقييم الوضع والتنسيق بشكل وثيق مع الدول المجاورة لألمانيا في الاتحاد الأوروبي.
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