العثور على أجزاء من حطام مروحية الحلف الأطلسي المفقودة في البحر الإيوني

كشف مصدر ​عسكري​ يوناني لوكالة "فرانس برس" أنه تم العثور على أجزاء من حطام ​مروحية​ كندية كانت تقوم بمهمة ل​حلف شمال الأطلسي​ وفقدت مساء الأربعاء، في البحر الإيوني بين ​اليونان​ و​إيطاليا​، موضحا أن "اليونان أرسلت مروحية للبحرية الحربية من أجل المشاركة في عملية الإنقاذ".

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