العثور على أجزاء من حطام مروحية الحلف الأطلسي المفقودة في البحر الإيوني

كشف مصدر عسكري يوناني لوكالة "فرانس برس" أنه تم العثور على أجزاء من حطام مروحية كندية كانت تقوم بمهمة لحلف شمال الأطلسي وفقدت مساء الأربعاء، في البحر الإيوني بين اليونان وإيطاليا، موضحا أن "اليونان أرسلت مروحية للبحرية الحربية من أجل المشاركة في عملية الإنقاذ".
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