الجيش الروسي يقوم بعمليات تعقيم ضد وباء كورونا جنوبي صربيا

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، أن ​الجيش الروسي​ قام بعمليات تطهير وتعقيم للعديد من المنشآت العامة الواقعة في جنوب غرب ​صربيا​.

ولفتت وزارة الدفاع الروسية في بيان الى ان "الخبراء الروس من مركز السلامة الكيميائية الروسي قاموا بتطهير 4 منشآت في مدينة أوزيسي والمدن المحيطة بها والتي تمتد على مساحة إجمالية بنحو 12 ألف متر مربع"، مضيفا: "الأطباء الروس قاموا بتقييم وتحليل الوضع الوبائي، وقدموا توصيات بشأن تنفيذ تدابير مكافحة الوباء في المؤسسات الطبية في مدن بلغراد ، وأوزيسي ، وشباك ، وياغودين ، ودوليفاك ، ونيشكا بانيا".

وشدد البيان على ان "الفرق العسكرية الروسية قامت بتعقيم 49 منشأة في مدن بور وفران وليسكوفاتش. بالإضافة إلى ذلك ، قام فريقان طبيان بفحص وعلاج 14 مريضا مصابًا بالفيروس في ​مستشفى​ في ​مدينة نيس​".

وفي المجمل، نفذت ​القوات الروسية​ المرسلة إلى صربيا بعمليات تعقيم في 135 منشأة في 27 مدينة صربية.