الجيش الروسي يقوم بعمليات تعقيم ضد وباء كورونا جنوبي صربيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي قام بعمليات تطهير وتعقيم للعديد من المنشآت العامة الواقعة في جنوب غرب صربيا.
ولفتت وزارة الدفاع الروسية في بيان الى ان "الخبراء الروس من مركز السلامة الكيميائية الروسي قاموا بتطهير 4 منشآت في مدينة أوزيسي والمدن المحيطة بها والتي تمتد على مساحة إجمالية بنحو 12 ألف متر مربع"، مضيفا: "الأطباء الروس قاموا بتقييم وتحليل الوضع الوبائي، وقدموا توصيات بشأن تنفيذ تدابير مكافحة الوباء في المؤسسات الطبية في مدن بلغراد ، وأوزيسي ، وشباك ، وياغودين ، ودوليفاك ، ونيشكا بانيا".
وشدد البيان على ان "الفرق العسكرية الروسية قامت بتعقيم 49 منشأة في مدن بور وفران وليسكوفاتش. بالإضافة إلى ذلك ، قام فريقان طبيان بفحص وعلاج 14 مريضا مصابًا بالفيروس في مستشفى في مدينة نيس".
وفي المجمل، نفذت القوات الروسية المرسلة إلى صربيا بعمليات تعقيم في 135 منشأة في 27 مدينة صربية.
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