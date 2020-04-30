سعر النفط الأميركي يرتفع أكثر من 16 بالمئة في آسيا

ارتفع سعر برميل النفط الأميركي أكثر من 16 بالمئة في المبادلات في آسيا بعدما كشفت أرقام تحسن الطلب وزيادة المخزونات بمقدار اقل مما كان متوقعا في الولايات المتحدة.
وارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) بنسبة 16,4 بالمئة ليبلغ 17,53 دولارا في المبادلات في آسيا، بعد زيادة تجاوزت ربع قيمته الأربعاء.
أما برميل برنت نفط بحر الشمال المرجعي في السوق الدولية، فقد ارتفع 10,4 بالمئة غلى 24,90 دولارا.
وبعد تراجع تاريخي خلال نيسان بسبب انهيار الطلب وفائض العرض، جاءت أرقام الوكالة الأميركية لأنباء الطاقة مطمئنة.
فمخزونات الخام لم ترتفع أكثر من تسعة ملايين برميل خلال أسبوع في 24 نيسان/ابريل، لتبلغ 527,6 مليون برميل، بينما كان المحللون يتوقعون أن يبلغ هذا المخزون 11,7 مليون برميل إضافي.
أما مخزون الوقود، فقد انخفض 3,7 ملايين برميل، بينما كانت تقديرات المحللين تتحدث عن 2,5 مليون.
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