سعر النفط الأميركي يرتفع أكثر من 16 بالمئة في آسيا

ارتفع سعر برميل ​النفط​ الأميركي أكثر من 16 بالمئة في المبادلات في آسيا بعدما كشفت أرقام تحسن الطلب وزيادة المخزونات بمقدار اقل مما كان متوقعا في ​الولايات المتحدة​.

وارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) بنسبة 16,4 بالمئة ليبلغ 17,53 دولارا في المبادلات في آسيا، بعد زيادة تجاوزت ربع قيمته الأربعاء.

أما برميل برنت نفط بحر ​الشمال​ المرجعي في السوق الدولية، فقد ارتفع 10,4 بالمئة غلى 24,90 دولارا.

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وبعد تراجع تاريخي خلال نيسان بسبب انهيار الطلب وفائض العرض، جاءت أرقام الوكالة الأميركية لأنباء ​الطاقة​ مطمئنة.

فمخزونات الخام لم ترتفع أكثر من تسعة ملايين برميل خلال أسبوع في 24 نيسان/ابريل، لتبلغ 527,6 مليون برميل، بينما كان المحللون يتوقعون أن يبلغ هذا المخزون 11,7 مليون برميل إضافي.

أما مخزون ​الوقود​، فقد انخفض 3,7 ملايين برميل، بينما كانت تقديرات المحللين تتحدث عن 2,5 مليون.