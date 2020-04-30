الأمن الروسي يحبط "عملا إرهابيا" وشيكا

ذكرت وكالة "تاس" أن أجهزة ​الأمن​ الروسية، قضت عى 3 مسلحين كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم في منطقة "تشكالوفسكي" بمدينة يكاترينبورغ، كما تم العثور على عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

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