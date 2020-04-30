ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 15870

ارتفع عدد الإصابات ب​فيروس كورونا​ في ​إسرائيل​ إلى 15870 والوفيات تصل إلى 219.

وكانت السلطات الاسرائيلية أعلنت أن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تجاوزت عدد الحالات النشطة لأول مرة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

يذكر ان الحكومة الإسرائيلية اعلنت بدء تخفيف إجراءات الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى ان "التعليم سيعود تدريجيا ابتداء من يوم الأحد المقبل".​​​​​​​

من جهته، ​​​​​​وأعلن مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو مصادقة مجلس الوزراء على عدة إجراءات من بينها إعادة فتح الأسواق التجارية الكبرى والمدارس الخاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، على أن لا تتجاوز مجموعات الدراسة أكثر من ثلاثة تلاميذ.

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