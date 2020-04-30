طقس اليوم غائم اجمالا مع رطوبة مرتفعة وارتفاع محدود بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا ربيعيا متقلبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم اجمالا مع رطوبة مرتفعة و ارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​ على الجبال و دون تعديل في الداخل وفي المناطق الساحلية، كما يتكون ​الضباب​ الكثيف على المرتفعات.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الجمعة: غائم جزئيًا الى غائم احيانا دون تعديل بدرجات الحرارة مع ​تساقط امطار​ خفيفة خاصة في شمال البلاد، كما تنشط الرياح و يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيًا الى غائم احيانا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال ودون تعديل على الساحل مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات بسبب الرطوبة المرتفعة.