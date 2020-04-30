طقس اليوم غائم اجمالا مع رطوبة مرتفعة وارتفاع محدود بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا ربيعيا متقلبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم اجمالا مع رطوبة مرتفعة و ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال و دون تعديل في الداخل وفي المناطق الساحلية، كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات.
كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الجمعة: غائم جزئيًا الى غائم احيانا دون تعديل بدرجات الحرارة مع تساقط امطار خفيفة خاصة في شمال البلاد، كما تنشط الرياح و يستمر تكون الضباب على المرتفعات.
السبت: غائم جزئيًا الى غائم احيانا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال ودون تعديل على الساحل مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات بسبب الرطوبة المرتفعة.
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