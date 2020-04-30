شدد وزير التربية و​التعليم العالي​ ​طارق المجذوب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على انه "لا بد لنا من تعليم نوعي مرن للجميع. فالحاضر يكتب حروف ​المستقبل​. والويل لأمة لا تقدم للمجتمع شابات محصنات وشبابا مقالعهم هي مقلع الكرامة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المجذوب: الويل لأمة لا تقدم للمجتمع شابات محصنات وشبابا مقالعهم مقلع الكرامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.