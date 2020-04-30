النشرة: الجيش الإسرائيلي أطلق ثلاث قنابل مضيئة من فوق تلة الساحل وبركة النقار

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن سكان قرى ​العرقوب​ المتاخمة المزارع شبعا المحتلة، سجلوا عند السابعة والنصف صباحا، إطلاق ثلاث قنابل مضيئة من موأقع ​الجيش الإسرائيلي​ داخل المزارع فوق تلة الساحل وبركة النقار خراج بلدة شبعا.​​​​​

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