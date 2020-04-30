عبدالله: نتمنى مقاربة مفهوم قوانين العفو العام من منطلق وطني اجتماعي

تمنى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "مقاربة مفهوم قوانين ​العفو العام​، من منطلق وطني، اجتماعي، صحي، آخذين بعين الأعتبار، تكريس مفاهيم العدالة والقانون، والعقاب الرادع، وفي نفس الوقت، أزمة أكتظاظ السجون، وإجراءات الحماية من الوباء. ولنا في تجارب العديد من الدول أمثلة حية".

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