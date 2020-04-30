يعقوب لدياب: قدم خطتك الاقتصادية اليوم ولا تخاف من التهويل

اكد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "محاولة استبدال وزير المالي ​غازي وزني​، كبش فداء لحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ ضرب بالميت وحرام و لن ينطلي على احد"، مشددا على أنه "لا بد من اقالة الثقب الاسود وفتح صندوق ​السرقات​ والتحويلات لأن وجع الناس وفقرهم اسقط تسوياتكم الممجوجة"، متوجها الى رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، قائلا: "قدم يا دياب خطتك الاقتصادية اليوم ولا تخاف من التهويل".

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