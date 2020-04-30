بري: توفير الامن الاجتماعي أولوية ويتقدّم على اي عمل آخر

أكد رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ امام زواره امس، انّ "الاولوية الملحة اليوم هي توفير الامن الاجتماعي، وبقدر ما انّ ​الحكومة​ مستعجلة على وضع خطة اقتصادية للإنقاذ، ينبغي ان يقترن ذلك بإجراءات سريعة تحقّق الامن الاجتماعي وتخفف من وطأة الجوع. هذا الموضوع يتقدّم على اي عمل آخر، ويجب ان يحصل ذلك في اسرع وقت".​​​​​​

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