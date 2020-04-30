كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 أبريل 2020 08:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. ألمانيا تعلن حظر حزب الله وتطارد المنتمين له والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية حظر حزب الله في جميع أنحاء البلاد، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل.
كما أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، تنفيذ عدد من المداهمات ضد مشبوهين ينتمون لحزب الله.
وفي وقت سابق، طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، من برلين حظر تنظيم حزب الله اللبناني.
عاد الجدل إلى ألمانيا حول حظر ميليشيا حزب الله بالكامل، أي بجناحيه السياسي والعسكري، بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لبرلين الأسبوع الماضي ومطالبته الحكومة الألمانية بحظر التنظيم أسوة بلندن.