أوقفت عناصر أمن طنجة المدينة، أول أمس الثلاثاء، شخصا، يبلغ من العمر 36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بصناعة، وترويج كمامات واقية لا تستجيب لمعايير السلامة المحددة طبيا.
وحسب بلاغ ولاية أمن طنجة، أنه جرى توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس باستغلال محل تجاري في حي مسنانة في مدينة طنجة، لخياطة، وترويج كمامات واقية، لا تستجيب للمعايير المعمول بها في المجال الطبي، وشبه الطبي.
وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز 400 كمامة واقية مزيفة، وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف، وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن طنجة يوقف شخصا في حالة تلبس.. استغل الظروف لصناعة وبيع كمامات غير طبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.