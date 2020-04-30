ارتفاع عدد المصابين بفيروس “كورونا” في البوسنة بعد رفع الحجر الصحي

ارتفع عدد المصابين بفيروس “كورونا” المستجد في البوسنة بعد رفع إجراءات الحجر الصحي، وفق ما كشفته وسائل إعلام عالمية.
وكشفت صحيفة “ماركا” الواسعة الانتشار أن البوسنة أكدت، يوم الأربعاء، تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية، خلال الشهر الجاري، بفيروس “كوفيد 19” بعد رفع الحجر الصحي في أكبر منطقتين بالدولة.
وشدد المصدر ذاته على تسجيل 93 حالة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة ووفاتين، في وقت سجلت فيه يوم أمس 20 حالة فقط، مقابل 49 حالة أول أمس الاثنين.
وبلغ عدد المصابين بفيروس “كورونا” المستجد في العالم 2.800.000 مصاب، في وقت فاق فيه عدد الموتى 200 ألف، في وقت تماثل فيه للشفاء 817 ألف مصابا.
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