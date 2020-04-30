الحجر الصحي “يخفض” نسبة الضجيج في إسبانيا بنسبة 80%

تحدثت وسائل إعلام إسبانية عن انخفاض نسبة الضجيج بمدن الجارة الشمالية للمغرب بسنبة كبيرة نتيجة تطبيق المواطنين لإجراءات الحجر الصحي. وكشفت صحيفة “ماركا” الواسعة الانتشار أن فرض إجراءات الحجر الصحي بسبب الخوف من انتشار فيروس “كورونا” ساهم في تخفيض نسبة الضجيج في المدن الاسبانية بنسبة 80 في المائة. وشهدت إسبانيا، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس “كورونا” المستجد إلى 212.917، مع تسجيل 325 حالة وفاة جديدة رفعت الرقم الإجمالي للوفيات إلى 24.147، في وقت بلغ فيه عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 108.947.

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