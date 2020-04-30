طنجة..إغلاق محل لبيع الآلات المنزلية والحواسيب بعد تسجيل إصابة بـ”كوفيد19″ في صفوف مستخدميه

قررت إدارة محل لبيع الآلات المنزلية، والحواسيب، أمس الثلاثاء، بطنجة، إغلاقه، بعد تسجيل أول إصابة في صفوف مستخدميه بـ”كوفيد19″ بداية الأسبوع الجاري.
وكشفت مصادر متطابقة لـ”اليوم24″ أن المحل التجاري الموجود على مستوى طريق الرباط، المجاور لأحد الأسواق الممتازة الشهيرة، تم تعقيمه بالكامل، وإخضاع عامليه إلى التحاليل المخبرية، للتأكد من إصابتهم أو عدمها.
وتتصدر عمالة طنجة أصيلة، أقاليم وعمالات جهات الشمال بعد تسجيل ما يقارب 400 إصابة مؤكدة بـéكوفيد19″، بسبب ظهور بؤر وبائية صناعية، وبؤر عائلية على مستوى العمالة.
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