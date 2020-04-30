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إصابة شخص في جريمة إطلاق نار بكفر قرع

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص في جريمة إطلاق نار بقرية كفر قرع، فجر اليوم الخميس.

وفي التفاصيل، أسفرت جريمة إطلاق نار اقتُرفت في كفر قرع، فجر اليوم، عن إصابة شخص (55 عاما) من سكان القرية.

وذكرت مصادر طبية أن الإصابة وُصفت بالمتوسطة، إذ أصيب في ساقيه بعيارات نارية، نقل على إثرها إلى مستشفى (هيلل يافة) في الخضيرة لاستكمال العلاج بعد تلقيه الإسعافات الأولية من طاقم "نجمة داوود الحمراء" في مسرح الجريمة.

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وأغلقت الشرطة في وادي عارة المنطقة وباشرت بالتحقيق في ملابسات الجريمة.

يذكر أن ثلاثة أشخاص أُصيبوا بجروح متفاوتة، قبيل منتصف الليلة الماضية، في جريمة إطلاق نار ارتُكِبت في شارع وادي عارة الرئيسي، مقابل مركز الشرطة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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