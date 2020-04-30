شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. صفر إصابة جديدة بكورونا لأول مرة منذ ذروة فبراير والان مع التفاصيل

الخميس 30 أبريل 2020 قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية لم تسجل اليوم الخميس أي إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا وذلك للمرة الأولى منذ أن بلغ التفشي لديها ذروته في 29 من فبراير .

Advertisements وأعلنت المراكز الكورية رصد أربع حالات جديدة جميعها لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10765. وزاد عدد الوفيات إلى 247 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

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