شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تسجل إجمالي 5957 وفاة و93657 إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 30 أبريل 2020 سجلت إيران 5957 وفاة حتى الآن بفيروس كورونا، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

كما بلغ عدد الإصابات الإجمالية بالفيروس 93 ألفا و657 إصابة. Advertisements وأفادت البيانات بتعافي 73 ألفا و791 شخصا بشكل إجمالي من الإصابة بمرض كوفيد 19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد. ومضى عشرة أسابيع على تسجيل أول حالة إصابة في إيران.

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