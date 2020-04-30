عبد المهدي يطلع الكاظمي على ملف مباحثات الحكومة مع امريكا

ﻗﺮر رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء المستقيل اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات المسلحة ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ المهدي، إﻃﻼع رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المكلف ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ ﺑﺠﻤﻴﻊ الملفات اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﺤﺜﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ. وقال اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات المسلحة ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺧﻠﻒ، في تصريح لوسائل اعلامية حكومية إن "اﻟﻘﺮار ﻫﺪﻓﻪ أن ﻳﻜﻮن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المكلف ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ المواضيع اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﺤﺚ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت المتحدة لمتابعتها واﺗﺨﺎذ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة. واﺿﺎف ﺧﻠﻒ ان "اﻟﻌﺮاق ﻳﻌﻜﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺟﻤﻴﻊ الملفات اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﺤﺚ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت المتحدة اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت المختلفة المعنية ﺑﻬﺬه الملفات ﻻﻧﻀﺎﺟﻬﺎ وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺒﻞ اﻧﻄﻼق المفاوضات"، ﻣﺒﻴﻨﴼ ان "الملفات ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻣﻨﻲ ﺑﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ أﻳﻀﴼ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ بين اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ المجالات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ المثبتة ﺿﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻃﺎر اﻟﺴﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ".

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