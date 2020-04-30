الفردي والزوجي والحجر المناطقي.. توجهات جديدة لخلية الازمة

تعتزم ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺮض ﻗﺮارات ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺮﻳﺒﴼ، منها اﻠﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻔﺮدي واﻟﺰوﺟﻲ (ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت) ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﺰﺣﺎﻣﺎت اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺠﺰﺋﻲ، ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﻧﻴﺘﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺤﺠﺮ المناطقي ﺑﻌﺪ إﻛﻤﺎل اﻟﻔﺮق الميدانية ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻴﺎء والمناطق اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ. وقال رﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ ووزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان "اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻌﺎم ﻻ ﻳﺰال ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت المستمرة ﻟﺨﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ، إذ ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻗﺮارات ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺰوﺟﻲ واﻟﻔﺮدي". Advertisements واضاف ان "اﻟﻌﺮاق اﻟﻴﻮم ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان إﺻﺎﺑﺎت وﻓﻖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ العالمية، وﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ أﻣﻴﺮﻛﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول - ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ- ﺑﺄﻋﺪاد المرضى واﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﺎﺛﻠﻮا ﻟﻠﺸﻔﺎء والمتوفين أﻳﻀﺎ"، ﻣﺒﻴﻨﴼ "وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻮزارة وﺗﺘﻤﺜﻞ بتزايد أﻋﺪاد العراقيين الراغبين ﺑﺎﻟﻌﻮدة اﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ". وتابع ان"اﻟﻮزارة ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺷﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء ﺗﻘﻴﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺮاق"، ﻣﺆﻛﺪﴽ "ﻋﺪم اﻟﺬﻫﺎب ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺳﻴﺘﻢ اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﺗﺮاﺟﻌﻴﺔ".

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