لماذا يواجه الأطفال صعوبة بالبلع؟

تجري في الفم عن طريق احتواء تجويف الفمّ على الطّعام أو السّائل، وهذه المرحلة هي الوحيدة التي يستطيع الطفل التحكّم بها.

المرحلة الثانية للبلع





عندما يقرّر الدّماغ القيام بعمليّة البلع، فيجري توجيه الطّعام من تجويف الفم إلى البلعوم، وفي الوقت نفسه يجري فتح الصمّام العضلي أسفل البلعوم؛ وتُغلِق العضلات الأخرى القصبات الهوائيّة؛ وذلك لمنع دخول الطّعام في مجرى التنفّس، وهذه المرحلة تستغرق أقلّ من نصف ثانية.

المرحلة الثّالثة للبلع



تبدأ من دخول الطّعام إلى المريء، وهو أنبوب عضليّ يُنتج موجات من الانقباضات المنسّقة، وعند انقباض المريء يجري فتح صمّام عضلي في نهاية المريء ودفع الطّعام إلى المعدة، وتستغرق هذه العمليّة 6-8 ثوانٍ.



1 - الطّفل المولود مبكّراً.2 - الشلل الدماغي وهو يؤثر على التحدث والأكل والبلع.3 - الشّفة المشقوقة، أو الحنك المشقوق.4 - التهاب أو ارتجاع المريء.5 - أسباب مؤقتة مثل مشكلات الأسنان، التهاب الحلق، فيروس الهربس، قرح الفم واللسان، فطريات اللسان.6 - التهاب لسان المزمار، يصيب الأطفال في سن أقلّ من 12 شهراً؛ وذلك لأنّ هؤلاء الأطفال لم يكملوا سلسلة اللقاحات، ويصيب أيضاً الأطفال في سنّ 2-6 سنوات، ويؤدّي هذا الالتهاب إلى صعوبةٍ في البلع، وصعوبةٍ في التنفّس، ويكون الطّفل معرّضاً لنقص الأكسجين.

أعراض صعوبة البلع عند الأطفال



1 - عدم المقدرة على مضغ الطعام بسهولة.

2 - صعوبة الرضاعة، بسبب اتخاذ الطفل لوضعيات غير طبيعيّة أثناء الرضاعة كالتقوُّس أو التشنُّج.

3 - لا يتقبل الطفل تناول أي نوع من أنواع الطعام حتى السوائل.

4 - يعلق الطعام في حلقه باستمرار، ويقوم بالسعال بتكرار.

5 - خروج اللعاب والطعام والسوائل من الفم.

أكلات سهلة البلع



نقترح عليك من خبرات الأمهات، أفضل المأكولات التي يمكنه تناولها بسهولة باستخدام يديه، وهي تمنحه في الوقت نفسه العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها.

الموز



يتميز بسهولة مسكه باليد، غني الكالسيوم، ويعد من أفضل الأغذية بعد الرضاعة.

البازلاء المسلوقة