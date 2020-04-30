سفير الإمارات بروما: بلادنا من أوائل الداعمين لإيطاليا في أزمة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قال عمر عبيد الشامسي، سفير الإمارات في إيطاليا، إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كان أول قائد غير أوروبي يتواصل مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي لعرض المساعدة في ظل أزمة "كورونا".



وأضاف الشامسي، خلال جلسة افتراضية استضافتها "أكاديمية الإمارات الدبلوماسية" لمناقشة دور الإمارات على الساحة الدولية في خضم أزمة كورونا، أن الإمارات من أوائل الداعمين لإيطاليا في هذه الأزمة.

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وأشار إلى أن هذه اللفتة الكريمة لاقت تقدير الحكومة الإيطالية والشعب الإيطالي، مؤكدا أنه في غضون أقل من 24 ساعة من المكالمة تم التوجيه بتجهيز طائرة مساعدات طبية للشعب الإيطالي.

وقال السفير عمر الشامسي: "إن ما يميز هذه المساعدات أنها جاءت لترسخ المعاني النبيلة للقيم الإنسانية التي غرسها فينا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، خاصة أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي مدت يد العون لإيطاليا وغيرها من بلدان العالم للمساهمة في مكافحة وباء كورونا".

وأضاف "أن البعثة الدبلوماسية الإماراتية في إيطاليا حرصت ومنذ بداية ظهور الأزمة على تشكيل لجنة طوارئ لحصر أعداد الطلاب والمواطنين المتواجدين في إيطاليا، والتواصل معهم لضمان عودتهم إلى أرض الوطن بسلام".

وكانت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية قد أطلقت مؤخرا سلسلة جلسات افتراضية تحت عنوان "#حوارات_دبلوماسية"، والتي صممت لإتاحة المجال أمام طلبة الأكاديمية من دبلوماسيي المستقبل للبقاء على تواصل وتفاعل مستمر مع أبرز المتحدثين والدبلوماسيين المرموقين محليا وعالميا، إذ تهدف هذه السلسلة بشكل رئيسي إلى توفير منصة نقاشية تركز على ما يمر به عالمنا في الوقت الراهن من أحداث وتطورات.