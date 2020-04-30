الاتحاد للطيران تعزز الرحلات إلى عدد من الوجهات العالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الاتحاد للطيران عن زيادة الرحلات الخاصة إلى عدد من الوجهات في مختلف أنحاء العالم، مع تحضيرها لاستئناف رحلاتها المنتظمة، وذلك رهناً برفع القيود المفروضة حالياً.



‪ وخلال شهر مايو/ أيار المقبل ستعزز الشركة عدد الرحلات الخاصة المعلن عنها سابقاً من أبوظبي إلى كل من أمستردام، برشلونة، بروكسل، فرانكفورت، جاكارتا، كوالالمبور، لندن، مانيلا، ملبورن، سيؤول، سنغافورة، طوكيو وزيورخ وستشغل رحلات جديدة إلى دبلن ونيويورك.

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وقالت الشركة وفقا لبيان على موقعها الرسمي: "يمكن للمسافرين الراغبين بالحجز على هذه الرحلات زيارة موقع‪www.etihad.com، للاطلاع على الخيارات المتوفرة وعلى القوانين والإجراءات المفروضة في الوجهة التي ينوون السفر إليها.. كما يمكن حجز هذه الرحلات الخاصة عبر موقع الاتحاد للطيران ‪‪etihad.com، أو عبر التطبيق الخاص بالهواتف المحمولة، أو عبر الاتصال بمركز التواصل الخاص بالاتحاد للطيران على الرقم ‪‪ +971600555666 من داخل الإمارات، أو عبر وكيل السفر المحلي أو وكالة السفر الإلكترونية".

وأشارت الاتحاد للطيران إلى أنه يجب على الإماراتيين الراغبين بالعودة إلى الإمارات التواصل مع سفارة أو قنصلية الإمارات في مكان إقامتهم.

وأكدت الاتحاد للطيران استمرار التزامها بالتوجيهات الحكومية في الإمارات والحكومات والهيئات التنظيمية الخارجية، حيث عمدت إلى تطبيق برنامج تعقيم وسلامة مكثف لتعزيز الإجراءات الصارمة المتخذة وضمان أعلى مستويات النظافة في كل نقطة من رحلة ضيوفها، بما في ذلك تطبيق التباعد الاجتماعي على متن الطائرة.

كذلك قامت "الاتحاد" بمراجعة خدمات الطعام على متن الطائرة لضمان العمل بمتطلبات الصحة والنظافة العالمية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مع استمرارها بتقديم تجربة طعام عالية الجودة على متن الطائرة.