شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تدعم "التعلم عن بعد" بإنترنت مجاني عبر الأقمار الصناعية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

وسعت الإمارات من خطة دعم منظومة التعلم عن بعد التي تطبقها وزارة التربية والتعليم بتعاونها مع شركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات"؛ لاستمرارية تحصيل الطلبة للعلوم والمعارف، وعدم تأثرهم بالظروف الصحية الراهنة وتداعياتها.



وتقدم "الياه سات"، طبقا للتعاون، خدمات الإنترنت عالي السرعة عبر الأقمار الصناعية للطلبة والمعلمين في مواقع متعددة داخل الإمارات لا تتوفر فيها بدائل الإنترنت عبر الشبكات الأرضية.

وتتيح حلول "الياه سات" الفضائية للمستهدفين إمكانية الوصول عبر الإنترنت إلى المكتبات والتطبيقات التعليمية والمنصات التعاونية وبوابة التعلم الذكي، ما يضمن كفاءة التعلم الإلكتروني وتبادل المعرفة خلال هذه المرحلة، وستكون خدمات الشركة متاحة للمستخدمين مجاناً.

وأكدت جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام في الإمارات، أن استمرارية التعلم وتأمين الوسائل والموارد التعليمية والتقنية هي أولوية وطنية في ظل الظروف الصحية الراهنة، ونجاحها مرهون بتوحيد الجهود الوطنية سواء مؤسسات أو أفراد.

وقالت: "منذ تطبيق منظومة التعلم عن بعد التي أطلقتها وزارة التعليم العام في الإمارات، لمسنا وعياً وحساً مجتمعياً متعدد الأشكال يتمثل في الدعم اللوجستي والمادي، ما كان له مردود وافر في تحقيق نواتج التعلم المطلوبة، ويدعو للفخر والامتنان لكل شركاء الوزارة الاستراتيجيين".

وأضافت أن هذه المرحلة التعليمية خرجت عن الإطار التقليدي، وموضحة أنها مبنية على قدرات تكنولوجية وتقنية وحلول التعلم الذكية، التي أسست لها الإمارات منذ سنوات وسعت وزارة التعليم العام جاهدة إلى تطويرها وتبني أفضل جوانب الحداثة فيها.

وأشارت المهيري إلى أن التعاون مع "الياه سات" نموذج رائد يصب في هذا الاتجاه، ويدعم توجهات وزارة التعليم العام في الإمارات نحو توظيف الإمكانات التكنولوجية لخدمة الأغراض التعليمية.

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وأوضحت أن "الياه سات" شركة رائدة وتمتلك خبرات وقاعدة متطورة من البنية التكنولوجية، مضيفة: "هذا التعاون معها من الأهمية بمكان كونه سوف يسهم في تمكين المجتمع المدرسي من مواصلة رحلة التعلم، لا سيما في المناطق التي لا يتوفر بها اتصال فضائي".

وتابعت: "ستضمن الشركة من خلال حلول الإنترنت عبر الأقمار الصناعية تحقيق الدعم الفني وجودة خدمة الإنترنت التي تشكل أهم أداة تقنية تتيح التواصل الفعال والتعلم، من خلال إمكانية الوصول للمنصات الرقمية والبوابة الذكية التي توفرها الوزارة وتعزيز مجتمعات التعلم الافتراضي".

وأثنت على حرص إدارة "الياه سات" على تقديم الدعم في هذه الفترة تحديداً، وقالت إن "رسالة التعليم لن تتوقف وسنظل نعمل بجهد في تقديم المعرفة والعلم لطلبتنا، لأن التعليم رسالتنا الحضارية التي نسمو بها ونطالع بها المستقبل في سباقنا مع الزمن، عبر تمكين بناة الوطن من أفضل العلوم والمعارف لقيادة دفة التطور والنماء في مسيرة وطن تعانق طموحاته الفضاء".

قال مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي للياه سات: "بصفتنا المزود الوحيد لحلول الاتصالات الفضائية المتقدمة في الإمارات، تلتزم الياه سات بتوفير خدماتها في جميع أنحاء الدولة لضمان سير العمليات خلال هذه الفترة".

وأضاف: "حلول الإنترنت عالي السرعة التي نوفرها تسد الفجوة في المناطق البعيدة عن متناول شبكات الاتصالات في الإمارات، ويسهم التعاون مع وزارة التعليم في تحقيق دور رئيسي لضمان الاستمرارية السلسة للتعلم، حيث يمكن للطلبة والمعلمين الاستفادة الكاملة من منصات التعلم عن بعد عبر شبكة أقمارنا الصناعية للإنترنت وأداء كافة مهامهم ومسؤولياتهم وهم في منازلهم".

توفر "الياه سات" خدماتها لأكثر من 4 مليارات شخص في أكثر من 190 دولة، حيث توفر حلول الاتصالات الفضائية الثابتة والمتنقلة المتكاملة من خلال أسطولها المكون من 5 أقمار صناعية.

ولعبت الشركة دوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبعض أفقر مناطق العالم، من خلال ربط المجتمعات الريفية والحضرية، كما قدمت مجموعة واسعة من حلول الإنترنت عالي السرعة لمواجهة أكبر التحديات العالمية، ويشمل ذلك التعليم والرعاية الصحية الجيدة وندرة المياه وكفاءة الطاقة.

وتعد "الياه سات"، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والمملوكة بالكامل من شركة مبادلة للاستثمار، شركة رائدة عالمياً في تشغيل خدمات الاتصالات الفضائية الثابتة والمتنقلة، توفر خدمات اتصالات فضائية متكاملة في أكثر من 190 دولة عبر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأستراليا.

ويغطي أسطول "الياه سات" أكثر من ثلثي سكان العالم، ليوفر اتصالات مهمة تشمل الإنترنت والبث الفضائي وربط الشبكات وحلول الاتصالات المتنقلة. كما توفر مجموعة من الخدمات ضمن النطاقات الترددية C وKuوKa وL للمنصات الأرضية والبحرية والجوية لعملائها من الأفراد والحكومات والشركات. وتتألف أعمالها من "الياه سات للخدمات الحكومية"، و"ياه كليك" بدعم من "هيوز"، و"ياه لايف" و"الثريا".