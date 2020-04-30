الحوثي حمل السعودية وأميركا مسؤولية وصول كورونا الى اليمن

علق القيادي البارز في جماعة "أنصار الله" الحوثيين، محمد على الحوثي، على إعلان وزارة الصحة اليمنية عن 5 حالات إصابة بفيروس كورونا في عدن.
وتساءل محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" ورئيس اللجنة الثورية العليا في الجماعة، في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي "هل اعلان فيروس كورونا بعدن صحيح أم أنه ياتي ضمن التكتيكات السياسية؟ ندعوا الله ان يلطف بإخواننا بمحافظة عدن وفي جميع المحافظات".
وحمل الحوثي أميركا والسعودية ودول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مسؤولية وصول الفيروس إلى اليمن، قائلا: "ونحمل دول العدوان الاميركي السعودي وحلفائه المسؤولية فهم من تجاهلوا وضع محاجر أو أي احترازات بل دفعوا اليمنيين للعودة حتى بدون شهائد خلوا من كوفيد 19 صحي".
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