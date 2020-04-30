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الحوثي حمل السعودية وأميركا مسؤولية وصول كورونا الى اليمن

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علق القيادي البارز في جماعة "​أنصار الله​" ​الحوثيين​، محمد على الحوثي، على إعلان ​وزارة الصحة​ اليمنية عن 5 ​حالات​ إصابة ب​فيروس ​ في عدن.

وتساءل ​محمد الحوثي​، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" ورئيس ​اللجنة الثورية العليا​ في الجماعة، في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ "هل اعلان فيروس كورونا بعدن صحيح أم أنه ياتي ضمن التكتيكات السياسية؟ ندعوا الله ان يلطف بإخواننا بمحافظة عدن وفي جميع المحافظات".

وحمل الحوثي أميركا و​​ ودول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مسؤولية وصول الفيروس إلى اليمن، قائلا: "ونحمل دول العدوان الاميركي السعودي وحلفائه المسؤولية فهم من تجاهلوا وضع محاجر أو أي احترازات بل دفعوا اليمنيين للعودة حتى بدون شهائد خلوا من كوفيد 19 صحي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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