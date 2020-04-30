الحوثي حمل السعودية وأميركا مسؤولية وصول كورونا الى اليمن

علق القيادي البارز في جماعة "​أنصار الله​" ​الحوثيين​، محمد على الحوثي، على إعلان ​وزارة الصحة​ اليمنية عن 5 ​حالات​ إصابة ب​فيروس كورونا​ في عدن.

وتساءل ​محمد الحوثي​، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" ورئيس ​اللجنة الثورية العليا​ في الجماعة، في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ "هل اعلان فيروس كورونا بعدن صحيح أم أنه ياتي ضمن التكتيكات السياسية؟ ندعوا الله ان يلطف بإخواننا بمحافظة عدن وفي جميع المحافظات".

وحمل الحوثي أميركا و​السعودية​ ودول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مسؤولية وصول الفيروس إلى اليمن، قائلا: "ونحمل دول العدوان الاميركي السعودي وحلفائه المسؤولية فهم من تجاهلوا وضع محاجر أو أي احترازات بل دفعوا اليمنيين للعودة حتى بدون شهائد خلوا من كوفيد 19 صحي".