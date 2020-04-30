تسجيل 4 إصابات إضافية بفيروس كورونا في الصين ولا وفيات

ذكرت صحيفة "الشعب" اليومية ​الصين​ية أن السلطات الصحية في البلاد، أعلنت تسجيل 4 إصابات إضافية ب​فيروس كورونا​ خلال الساعات الـ24 الماضية، مبينة أن حالات الإصابة الأحدث جميعها لوافدين.

وأكدت السلطات الصحية الصينية أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال هذه الفترة. وبذلك ترتفع حصيلة إصابات كورونا في الصين إلى 82862 حالة، وظل عدد الوفيات عند 4633 .