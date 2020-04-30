صفر إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ شباط

أعلنت المراكز الكورية لمكافحة ​الأمراض​ و​الوقاية​ منها أن ​كوريا الجنوبية​ لم تسجل اليوم أي إصابات محلية جديدة ب​فيروس كورونا​ وذلك للمرة الأولى منذ أن بلغ التفشي لديها ذروته في 29 من شباط.

وأعلنت المراكز الكورية رصد أربع ​حالات​ جديدة جميعها لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10765. وزاد عدد الوفيات إلى 247 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.