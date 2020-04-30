صفر إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ شباط

أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية لم تسجل اليوم أي إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا وذلك للمرة الأولى منذ أن بلغ التفشي لديها ذروته في 29 من شباط.
وأعلنت المراكز الكورية رصد أربع حالات جديدة جميعها لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10765. وزاد عدد الوفيات إلى 247 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.
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