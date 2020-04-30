زاخاروفا: سنرد نوويا على أي هجوم صاروخي من الغواصات الأميركية

أكدت المتحدثة باسم ​الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​، أن ​روسيا​ سترد ب​السلاح​ النووي على أى هجوم أميركي تستخدم فيه ​صواريخ​ باليستية تطلق من الغواصات.

ولفتت زاخاروفا، تعليقا على التقرير الأميركي حول تزويد بعض ​الصواريخ​ الباليستية التي تحملها الغواصات الأميركية برؤوس نووية منخفضة القوة، إلى ان "روسيا تعتبر هذه الخطوة خطيرة ومزعزعة للاستقرار".

ورأت ان "ما يحدث هو محو للحدود بين الأسلحة النووية الاستراتيجية وغير الاستراتيجية بشكل متعمد، وهذا يزيد من خطر النزاع النووي"، مضيفة أن "هذا الرأي يؤيده بعض العلماء الأميركيين وأعضاء في الكونغرس أيضا".