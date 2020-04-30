أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا سترد بالسلاح النووي على أى هجوم أميركي تستخدم فيه صواريخ باليستية تطلق من الغواصات.
ولفتت زاخاروفا، تعليقا على التقرير الأميركي حول تزويد بعض الصواريخ الباليستية التي تحملها الغواصات الأميركية برؤوس نووية منخفضة القوة، إلى ان "روسيا تعتبر هذه الخطوة خطيرة ومزعزعة للاستقرار".
ورأت ان "ما يحدث هو محو للحدود بين الأسلحة النووية الاستراتيجية وغير الاستراتيجية بشكل متعمد، وهذا يزيد من خطر النزاع النووي"، مضيفة أن "هذا الرأي يؤيده بعض العلماء الأميركيين وأعضاء في الكونغرس أيضا".
كانت هذه تفاصيل خبر زاخاروفا: سنرد نوويا على أي هجوم صاروخي من الغواصات الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.